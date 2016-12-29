关注：日本对美政府换届或许动摇双边关系保持警惕

日本对美政府换届或许动摇双边关系保持警惕 图为12月27日在美国夏威夷珍珠港发表演讲后的日本首相安倍晋三（左）和美国总统奥巴马。（共同社）

【共同社12月29日电】日本首相安倍晋三28日结束了对美国夏威夷珍珠港的访问。在与明年1月即将卸任的美国总统奥巴马一起向国内外展示日美同盟牢固关系的背后，隐约可以看出双方在警惕作为安全保障政策基轴的日美关系在下届美政府执政期间出现动摇。考虑到持续发展军事力量的中国的此次日美首脑会谈内容，无非是向美国候任总统特朗普发出的讯息。有意推动北方四岛领土问题进展的安倍能否在大国的权力游戏中发挥主导作用？安倍外交将面临考验。

“将把日美同盟推向下一个高度。”安倍与奥巴马27日在夏威夷举行最后一次首脑会谈，确认了强化同盟的重要性。双方还一致认为，应对首次在西太平洋航行的中国航母动向予以关注。

安倍还不忘向作为美国总统首次明确表示尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）是规定美国对日防卫义务的《日美安全保障条约》第5条适用对象的奥巴马表达了谢意。

此举所考虑的正是一面要求日本反省过去的军国主义，一面多次有公务船驶入尖阁周边日本领海并向西太平洋和印度洋派遣军舰的中国。

安倍11月急于同在美国总统大选中获胜的特朗普举行会谈，也是注意到中国的动向，认为有必要展现“日美同盟是不可动摇、无懈可击的关系”。

明年1月下旬安倍与就任总统后不久的特朗普在华盛顿举行会谈的日程也在协调当中。安倍有意就自身主导的基于安保法扩大自卫队作用的方针进行说明，以温和阻止特朗普在总统大选中主张的增加日方对美军驻留经费的负担等“可能使同盟变调”（外务省相关人士语）的言行。

在安倍重视的与俄罗斯的北方四岛领土谈判方面，与展现对俄和谐姿态的特朗普的协调也必不可少。安倍日益期待通过反复对话来谋求特朗普对日本立场的理解。

不过，下任美国总统的动向难以预测。特朗普近期主张必须大幅强化核战力，摆出了不仅是对奥巴马，就连对近期美国政府在核裁军方面的努力也不屑一顾的姿态。

“不知道下一个目标是什么。”日本政府高官28日担忧地认为，如果与捉摸不定的特朗普的关系出现矛盾，有可能出现刀尖也对准同盟国的事态。（完）