聚焦：厚木基地周边居民担忧美军机转移计划前景不明

厚木基地周边居民担忧美军机转移计划前景不明 12月20日，美军飞机在神奈川县的厚木基地准备起飞。（共同社）

【共同社12月29日电】日本神奈川县厚木基地周边的居民对美军航母舰载机转移至岩国基地（位于山口县）的计划前景感到担忧。这是由于日美两国政府虽然提出在2017年左右实现转移，但还未公开详细日程，而且过去也曾发生延期的情况。此外，即使实现转移，能否有效减轻噪音也尚难预料。

23日上午，神奈川县大和市的“鹤间幼儿园”上空飞过一架舰载机，发出似乎能让身体颤抖的轰鸣声。该幼儿园距基地大约1.7公里。园长山口繁美（69岁）说：“那是FA-18战斗攻击机。我听引擎声就能判断出来。声音出现混乱时，就会担心飞机会否坠落。”她表示：“迈向转移的协调工作大概并不容易。实际上连具体的时期也一直不清楚。”

神奈川县知事黑岩祐治和厚木基地周边的当地领导人10月前往外务省和防卫省，询问转移何时开始。然而，他们得到的只是“将努力争取尽早出示（日程）”（防卫副大臣若宫健嗣语）这样含混不清的答复。

防卫省相关人士谈及原因称，隶属岩国基地的FA-18战斗攻击机本月7日在高知市附近海域坠落的事故产生了影响，解释说“岩国基地忙于处理事故，目前无法要求其负担更多。”

军机转移能够减轻多少噪音也尚难预料。驻日美国海军司令部宣传部长罗恩・富兰德斯（Ron Flanders）中校在接受采访时称，“厚木基地是重要设施。会飞来进行航母舰载机陆上模拟起降训练（FCLP）和加油”，承认将继续使用厚木基地。

日本政府相关人士透露：“能否实际减轻噪音要等转移后的调查结果出来才能知道。”

约5年前搬到大和市居住的家庭主妇（30岁）表示：“美军飞机飞过时墙壁发出嘎吱嘎吱的响声，门窗也咔哒咔哒摇晃。希望转移后能多少安静一点。”

×× ××

小资料：“厚木基地的航母舰载机转移”是指以美国海军横须贺基地（位于神奈川县）为据点的核动力航母的舰载机从该县厚木基地转移至岩国基地（位于山口县）的计划。这是日美两国政府2006年达成协议的驻日美军整编的一部分。计划把FA-18战斗攻击机、E-2C预警机等59架飞机转移至岩国，从而有助于减轻噪音。原定2014年完成转移，但因岩国的设施完善工作滞后，被延期至2017年左右。(完）