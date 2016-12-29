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2016年12月29日 19時03分

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话题：日本兴起太空葬 火箭携带骨灰升空

2016年12月29日

　　【共同社12月29日电】“死后希望成为宇宙中的星辰。”为了实现这样的梦想，将骨灰撒到宇宙空间的“太空葬”在日本也已起步。第三批共9人的骨灰将于明年4月启程。由美国境内发射火箭带上太空的骨灰将重返大气层，化作流星，燃烧完毕。

　　据美国Celestis公司介绍，根据规定和平利用宇宙的《外层空间条约》，该公司于1997年实施了全球首次商用太空葬。

　　在日本，鉴于针对护理设施的问卷调查中出现“想以天空为坟墓”等回答，经营丧葬业务的银河舞台公司(大阪市)开始了企划，并与Celestis公司合作，于2014年10月首次成功实施。迄今已有5名日本人实施太空葬，费用约为50万日元（约合人民币3万元）。

　　北九州市的婚礼丧葬公司“SUNRAY”力争以更低廉的价格实施太空葬。社长佐久间庸和（53岁）指出：“对于遗属梳理情绪而言，丧葬需要有更多的备选项。”

　　不过，太空葬也可能与人工卫星等相撞，产生危险的太空垃圾。Celestis公司表示为了防止产生太空垃圾，对从重返大气层到燃烧的过程进行了周密的轨道计算。

　　目前，骨灰在太空漂浮的时间仅为数小时，但银河舞台公司准备了乘人工卫星环绕地球最长达240年的方案，还在推进能够通过智能手机确定载有骨灰的卫星位置的计划。

　　本人生前预定了太空葬的银河舞台公司常务董事出口裕久（47岁）表示：“希望死后也能从太空守望家人。”（完）

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