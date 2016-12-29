冲绳县知事因基地问题称今年是“动荡一年”

【共同社12月29日电】对美军基地集中的冲绳而言，今年也是基地相关问题接连发生的“动荡一年”（知事翁长雄志语）。由于中央政府推进翁长等反对的美军普天间机场（该县宜野湾市）搬迁至名护市边野古的工程，当地对中央政府的愤怒情绪也很强烈。搬迁工程预计将在明年年初以后全面启动，拟通过行使知事权限进行对抗的翁长将迎来关键时刻。

“这是切身体会到缘于存在美军基地的不安情绪的一年。”翁长在年底接受各家媒体采访时回顾说道。

经过持续近一年的法庭斗争，中央政府在年底结束工作前的27日重启了普天间机场搬迁工程；5月发生了美军工作人员被逮捕的施暴并杀害女性案；本月美军新型运输机“鱼鹰”在迫降事故后很快就恢复了飞行……二战结束已超过70年，与日常生活相伴存在的基地问题仍继续困扰着冲绳的人们。

关于美军工作人员施暴杀害女性案，6月约有6.5万人出席“县民大会”，抗议各种事件不见止境。但这种心情难以传递至日美两国政府及冲绳县外。10月，大阪府警方的防暴警察辱骂抗议美军北部训练场（位于东村等地）工程的市民是“白痴、土著”，引发了风波。

翁长未出席本月22日在名护市举行的北部训练场部分归还仪式。翁长反对被作为归还条件的在非归还区域建设直升机起降带、以及运用“鱼鹰”，以“终究无法容许中央政府的姿态”为由，缺席了归还仪式。这反映出冲绳对于1972年回归本土后最大规模的约4000公顷基地的归还无法感到高兴的情况。

冲绳县干部28日傍晚在工作最后一天的内部会议中发出指示，要求彻底梳理出旨在阻止边野古搬迁的“知事权限”。主张“不会允许建造边野古新基地”和“撤除‘鱼鹰’部署”的翁长计划最早明年2月访问美国，直接呼吁特朗普新政府修改政策。

翁长在22日归还仪式举行的当天参加了抗议“鱼鹰”迫降事故的集会并呼吁“县民同心协力”。（完）