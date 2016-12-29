日本车企运用拿手技术加速环保车研发与销售

【共同社12月29日电】日本各家汽车公司正在充分利用拿手技术，加速环保车的开发与销售。日产汽车公司和马自达公司分别加强推广利用电动汽车（EV）和柴油车技术的产品，在环保车领域略有落后的铃木公司也迈出了发售首款真正混合动力车（HV）的步伐。环保车战略似将左右各大车企的竞争力。

在众多倾力开发电动化技术的公司中，马自达致力于拥有公司独有的低燃耗技术“SKYACTIV”的柴油车、汽油引擎的燃效改良。尤其是在柴油车方面，马自达的氮氧化物减排技术领先其他公司，计划明年下半年在北美市场发售。

马自达社长小饲雅道表示：“将优先致力于提高（引擎）性能”，计划在2018年度以前将燃效提高3成。

日产11月上旬在小型车“NOTE”系列中增加了新款HV版，采用引擎所发电力驱动，大幅提高了燃效。这款新车十分畅销，在11月的按车名分类的新车销量榜上位居第一。这是日产的汽车时隔约30年再度荣登月度榜首。

该公司还积极推进EV开发。联合首席执行官（CEO）西川广人自信地表示，“使用了迄今培养积累的EV技术。”

另一方面，在HV领域领先全球的丰田汽车公司今年冬季发售了插电式混动车（PHV）“普锐斯PHV”。该公司计划在2021年以前增加约3成从事被视为电动化技术基础的HV系统相关研究人员，同时加速研发燃料电池车和EV。

铃木也首次自主研发真正的HV，11月下旬发售了小型车“SOLIO”的HV版，充分利用在微型车领域积累的轻量化技术，兼顾了行驶性能和燃效。该公司计划在主打的微型车之外，以此为扩大小型车销售助力。(完）