热点：日本防相参拜靖国神社 或已考虑到中方主张

【共同社12月29日电】日本防卫相稻田朋美29日参拜了靖国神社。政府消息人士对此解读称，安倍政府事实上予以允许的背景因素是，“中国只在首相、外相和官房长官参拜时才强烈反对”。其依据是中方主张两国之间存在该三人不参拜靖国神社的“秘密约定”。不过，日方一直否认“密约”存在。该政府消息人士推测，中国固执于“密约”或许是因为无意让该三人之外的参拜导致日中关系出现决定性恶化。稻田的参拜将使中国的对日姿态硬化到何种程度？日中之间的神经战将继续下去。

▽紧张感

29日上午，在神奈川县茅崎市的高尔夫球场。兴高采烈地打了高尔夫球的首相安倍晋三在被随行记者们问及如何看待稻田参拜时，表情严峻地仅说了一句“无可奉告”。对于“是否曾向您汇报”的询问，安倍闭口不答。安倍无疑是感受到了一言不慎可能导致新的日中摩擦的紧张感。

中国所主张的“密约”是日中关系因时任首相小泉纯一郎参拜靖国神社而陷入僵局的2005年4月，由时任驻日大使王毅（现外交部长）在自民党会议上谈及的。据悉，王毅指出中曾根康弘任首相时达成了“密约”，然后强调说双方存在体现日本国际形象和立场的首相、外相和官房长官不参拜这一君子协定。其后，也有多名中国要人呼吁日本遵守“密约”。

▽忍受限度

安倍政府在2014年11月的内阁会议上出台了指出“不存在该共识（密约）”的答辩书。不过，安倍自2013年12月之后就未去参拜。官房长官菅义伟和外相岸田文雄也没有参拜过的迹象。有分析认为，这是考虑到“密约”后做出的判断。

另一方面，安倍政府允许其他内阁成员参拜靖国神社。2013年8月15日的终战纪念日，当时的行政改革担当相的稻田、总务相新藤义孝和国家公安委员长古屋圭司前往参拜。2014年以后也有多名内阁成员在终战纪念日前往参拜。在此形势下，中方自2014年11月以来仍同意利用国际会议的场合举行日中首脑会谈。日中关系消息人士分析称：“如果是普通阁僚的参拜，大概就不超出中国的忍受限度。”

▽摩擦激化

问题在于如何对待率领陆海空自卫队的防卫相参拜靖国神社。“密约”未把防卫相作为不参拜的对象，也可以解读为防卫相与行政改革相、总务相同级。然而，在日中双方防务部门正围绕尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）和东海油气田对峙的形势下，无法否定中国也有可能将稻田视为与首相同等进行应对。

稻田参拜后不久的29日下午，中国外交部发言人华春莹在北京举行的记者会，在谈及发出“不战誓言”的安倍珍珠港之行后，批评说“言犹在耳，今天就去参拜供奉二战甲级战犯和美化日本侵略历史的靖国神社”。此外，韩国也向日本提出了抗议。安倍希望以在珍珠港展示的日美和解为契机，终结历史问题，这一想法落了空。预计也可能出现日本与中韩之间摩擦激化的走势。(完）