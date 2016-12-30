侧记：日防卫相参拜靖国神社或再次引发历史问题对立

【共同社12月30日电】日本防卫相稻田朋美29日参拜了靖国神社，此举背后可能含有在日美首脑访问珍珠港后也应对国内战殁者表示哀悼之意的考虑。首相安倍晋三在日美开战地呼吁“和解之力”欲使历史认识问题告一段落，在此形势下，稻田的参拜恐会引发中韩加强牵制、历史问题对立重燃的情况。

稻田被认为因其保守色彩浓厚的思想与安倍意气相投。她在参拜后向记者强调称：“不能忘记如今和平的日本是建立在那些为保卫家人、故乡和国家而出战的人们付出生命的积累之上。我不想成为忘恩负义之徒。”

稻田往年都在终战纪念日和《旧金山和约》生效、日本恢复主权的4月28日参拜靖国神社，并持促进首相参拜的立场。不过在就任阁僚不久的今年8月15日，她因出访外国而未进行参拜。在9月的国会审议中，民进党议员对其缺席全国战殁者追悼仪式进行追究时，稻田曾眼含泪光。防卫省相关人士认为：“从那之后，（稻田）进行参拜的意愿可能变得越发强烈了。”

另一方面，安倍2013年12月以来没有进行参拜。安倍认为，去年8月发表战后70周年谈话后，“几乎听不到围绕历史认识的争论了”，计划在明年年内举行日中韩首脑会谈。

鉴于中韩两国政府对此次稻田的参拜表示抗议，自民党一名前阁僚质疑称：“必须考虑到自己的行为将如何影响整个外交。”也有公明党议员表示：“非要采取邻国反感的行为，说老实话，令人不快。”（完）