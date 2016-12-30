韩市民团体在釜山日本领馆前设少女像 图为摆在韩国釜山日本总领事馆前的象征受害慰安妇的少女像模型。摄于12月29日。（共同社）

【共同社首尔12月30日电】关于有市民团体在韩国南部城市釜山的日本总领事馆前摆放象征受害慰安妇的少女像后被撤走的问题，管辖该路段的釜山市东区政府30日向市民团体归还了保管的少女像，并示意即使摆放在总领事馆前也不会强制撤走。

该团体在网络上公开的直播视频显示，少女像30日被运至总领事馆前，团体成员等高喊“国民的胜利”等，气势高昂。该团体在当天完成设置，将于31日夜晚举行揭幕仪式。

韩国首尔的日本大使馆前也设有相同的少女像，日本政府以违反维护外国公馆尊严的国际公约为由，要求将其撤走。韩国在去年底主张最终解决慰安妇问题的日韩共识中承诺将为“妥善解决”而努力。如果在韩国第二大城市釜山的总领馆前设置，将为日韩两国政府带来新的隐患。

据韩联社消息，东区区长朴三硕30日声明“不会阻止”设置，称“地方政府应对这一问题较为困难”。

东区28日以市民团体暂时摆放在总领馆前的少女像“属非法放置物”为由，将其撤走。

东区政府在28日后接到众多关于撤走少女像的抗议电话。区政府网页论坛上也纷纷出现批评投稿，还一度出现难以打开网页等情况，对业务造成了影响。（完）