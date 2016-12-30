鸿海将“堺显示器产品”收为子公司

【共同社12月30日电】处于经营重组期的夏普公司29日宣布，已以171亿日元（约合人民币10亿元）的价格将其与母公司台湾鸿海精密工业公司共同运营的液晶面板制造厂“堺显示器产品公司”（SDP，位于大阪府堺市）的部分股权转让给鸿海方面。由此鸿海集团所持股份过半，SDP成为其子公司。鸿海计划利用遍布全球的销售网主导SDP恢复业绩。

此前鸿海与夏普对SDP持有相同比率拥有表决权的股份，均不到四成。股份转让后夏普控股率降至26.71%，鸿海增至53.05%。夏普应鸿海方面的要求进行了转让。

此外应SDP的增资要求，鸿海还将追加出资349亿日元，意在重振经营。

SDP受液晶面板价格低迷影响，业绩恶化，夏普下调出资比率也意在减轻负担。夏普通过转让股份将计入2亿日元的特别利润。

SDP为改善收益，明年将停止向韩国三星电子公司供应低价销售的电视机液晶面板。夏普将从SDP增加采购，计划在2018年度使液晶电视的全球销量增至1000万台以上。

SDP由夏普于2009年斥巨资成立，拥有全球最大规模的液晶工厂，生产电视机液晶面板。后因销售不佳，成为夏普业绩恶化的原因之一。鸿海于2012年通过董事长郭台铭的投资公司向SDP注资入股。（完）