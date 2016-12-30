聚焦：特朗普不明朗的亚洲战略或影响日美关系

特朗普不明朗的亚洲战略或影响日美关系 12月27日，日本首相安倍晋三（左）与美国总统奥巴马在夏威夷的美军太平洋司令部举行首脑会谈前握手。（共同社）

【共同社火奴鲁鲁12月30日电】在明年1月20日美国候任总统特朗普上台前，美著名智库外交关系协会高级研究员希拉·史密斯向日本防卫省官员发出忠告称，“今后情况不容乐观”。

美国下届政府中负责安全保障核心的阁僚和高官多为了解中东的前军官等，与此相对照的是却没有主导亚洲政策的高官。日本首相安倍晋三访问珍珠港，强调牢固的日美同盟。但是特朗普不明朗的亚洲战略将给日美关系投下阴影。

在特朗普获得总统选举胜利后，美国防部长卡特和太平洋司令部司令哈里斯等奥巴马政府官员呼吁有必要维持至今推行的“重视亚洲战略”，为外交政策的延续而铺路。

但是特朗普任命前中央司令部司令马蒂斯为国防部长等，相继把熟悉中东局势和反恐对策的前军官等提拔到政权中枢。虽然这些人选意在强调“体现了保卫国家、国民和领土这一不可动摇的竞选承诺”，但是前国防部高官分析称“很明显在中东的反恐作战被视为优先课题”。

特朗普17日在推特上批评中国在南海捕获美国无人潜航器一事，称“中国偷走的无人潜航器等，我们不要了”，用挑衅的方式回答表示将归还潜航器的中国。

被认为是特朗普安全保障顾问一员的前众议员胡克斯特拉意气高昂地表示“批评中国的不恰当做法，让领导层负责任”。但是存在着促使朝鲜无核化等很多需要中国合作的课题。

也有分析称，无法预测的特朗普外交“不亮出底牌，因此可以动摇谈判对象”，但是布鲁金斯学会东北亚政策研究中心主任卜睿哲（Richard Bush）警告称“很可能破坏至今积累起来的美中关系”。

美中关系的变化也将直接影响日美关系。虽然美国防部官员一致表示“马蒂斯很清楚同盟的重要性”，但很多人认为无法期待下届政府参与亚洲事务。美军在亚洲下降的存在感将由日本来填补，这样的设想似乎将带有现实意味。（完）