电通员工因通过修补布偶促进思考器官移植而获奖

电通员工因通过修补布偶促进器官移植思考而获奖 图为木田东吾（左）和铃木瑛，二人面前摆放着修补好的布偶。12月13日摄于纽约。（共同社）

【共同社纽约12月30日电】日本电通公司的两名职员近日入选美国《外交政策》杂志评选的今年“世界百名思想者”。为促进普及因器官捐献者不足而滞后的日本儿童移植医疗，二人提出了一种独特的方式，通过利用废弃布偶的一部分修补破损的布偶的方法促使人们思考器官移植。

两位入选者是铃木瑛（32岁）和木田东吾（31岁）。“日本器官移植网络”等为促进人们理解移植发起“绿丝带活动”，二人受该活动事务局的委托，策划了“Second Life Toys”活动。二人认为“捐献家人的器官是一个极其严肃的决断，因此需要在平时对移植进行思考。希望更多的人参与”。

该活动的方式是：通过网络征集布偶，提供废弃布偶的人会收到来自修好的破损布偶所有者的感谢信。他人的重要布偶利用自己布偶的一部分获得了新生，参与者通过接触这一过程可以体验类似器官移植的机制。

修补中将松鼠尾巴作为大象的鼻子，或是用龙的翅膀代替鲸鱼的鳍，拼接后的布偶有了独特的新魅力，获得了重生。

活动从5月开始征集，收到总计约200件修补及提供布偶的申请，已修好了约20个。

该创意是来自铃木祖父脑死亡的个人经历。铃木深刻体会到，如果平时没有一定的心理准备，要作出捐献家人器官的决断十分困难。

在美国首都华盛顿接受“世界百名思想者”表彰后，铃木表示：“希望今后也能通过广告来使社会变得更好。”（完）