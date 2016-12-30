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2016年12月30日 20時50分

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日本政府将从明年年初起加快完善ACSA

2016年12月30日

　　【共同社12月30日电】日本政府将从明年年初起加快完善自卫队和他国军队互相提供物资和劳务所需的《物资劳务相互提供协定》（ACSA）。作为反映安全保障相关法解禁的措施的手续，“是与友好国家在第一线顺利合作不可或缺的”（防卫省官员语），政府将加紧使ACSA修正案获得国会批准以及与未签署国家的谈判。

　　ACSA是规定与对象国互相提供食品等物资和运输、修理等劳务规则的协定。日本已与美国、澳大利亚签署该了协定。

　　在安保法实施后，之前仅限在日本受到直接攻击的“武力攻击事态”等时的弹药提供可适用于各种情况，政府计划分别修订与美澳两国的ACSA，完善提供弹药时的现场手续。

　　其中，日美在9月签署了反映安保法内容的ACSA修正案。虽然日本政府已将其提交给之前的临时国会，要求批准使其生效，但是受到其他重要法案审议的影响，修正案未能获批。政府力争在明年1月召集的例行国会上使之获得批准。

　　政府还希望尽早签署日澳间的修正案，与日美间的修正案一样经过国会批准使其生效。

　　日本正在与英国、加拿大就首次签署ACSA进行谈判，预计将在1月上旬于巴黎举行的外长防长磋商（2+2磋商）上就加快签署协定的作业与法国达成共识。日本与新西兰也在就ACSA进行商讨。（完）

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