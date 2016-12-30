详讯：韩市民团体在釜山日本领馆前设少女像

韩市民团体在釜山日本领馆前设少女像 12月30日，韩国市民团体在釜山的日本总领事馆前的人行道上设置了象征受害慰安妇的少女像。（共同社）

【共同社釜山12月30日电】韩国市民团体30日在南部城市釜山的日本总领事馆前的人行道上设置了象征受害慰安妇的少女像。釜山市东区政府在28日该团体试图设置少女像时，以其“属非法放置物”为由强制撤走，但因遭到众多市民抗议转而对设置采取默认态度。日本外务省事务次官杉山晋辅30日就此事向韩国驻日大使李俊揆提出抗议称“极为遗憾”，要求撤走少女像。

日本政府要求韩国政府、釜山市和管辖该路段的东区政府不要允许设置少女像，韩国政府也向东区提出了同样的要求。但韩国总统朴槿惠因密友干政嫌疑受到弹劾追诉，凸显出政府的控制失效的现状，问题必将趋于长期化。

日本政府基于主张最终解决慰安妇问题的去年12月的日韩共识，一直要求撤走首尔的日本大使馆前的少女像，但何时撤走尚未可知，而此次两国间又出现了新的悬案。

据韩联社消息，东区区长朴三硕在30日上午的记者会上表示“作为地方领导，要继续坚持（反对设置的立场）很困难”。他还就区政府职员及警察28日强制驱散市民团体成员等的做法进行了道歉。

东区政府在28日后接到众多关于撤走少女像的抗议电话，区政府网页还一度出现难以打开的情况。记者会后，市民团体将区政府交还的少女像移到了总领馆前，高喊“国民的胜利”等，气势高昂。

针对2011年12月设置在首尔的日本大使馆前的少女像，日本政府以违反维护外国公馆尊严的国际公约为由，要求撤走。韩方在去年12月达成日韩共识之际承诺将为“妥善解决”而努力。（完）