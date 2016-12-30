日本国交省拟对空中管制区域进行改编

【共同社12月30日电】日本国土交通省计划对分为4个区域的全国航空管制区域进行改编，使到2025年度能够应对数量较现在增加约10%的年200万架次的班机。由于廉价航空公司（LCC）等航班增加导致空管能力接近极限，将采取按所负责的高度来划分空管区域的上下分离方式。为实现2030年访日外国游客增至年6000万人次的政府目标，力争强化应对能力。

除各机场周边外，国内航空管制现分为4个区域，由国交省航空局在札幌、东京、福冈、那霸设置的4处地方派出机构负责。各机构对所辖空域中所有高度的飞机进行总体应对。

然而访日游客增加等使日本上空的飞机在过去10年里增加了约30%，2016年预计将超过165万架次。因目前180万架次的应对极限，国交省担心“如果不提高应对能力，有可能导致起降时的等候时间延长、飞机延误”。

改编后以上空1万米左右为界划分空域，所有高空航班由福冈管制部负责；低空航班中，东日本由东京管制部、西日本由在神户新设的管制部负责。札幌和那霸考虑改为专门负责机场周边的管制业务。

新方法已在空中航线十分繁忙的欧洲采用，通过减轻空管人员的负担，有助于增加可应对的航班数量。

国交省已在2017年度预算案中计入了43亿日元（约合人民币3亿元）完善管制系统的费用。今后还计划推进器械设置和空管人员的培训等，在2025年度全面改为上下分离方式。（完）