特朗普政府或再添对华强硬派成员

【共同社华盛顿12月30日电】美国海军陆战队退役军官、曾担任《华尔街日报》记者的中国问题专家马特·波廷格（Matt Pottinger）29日已基本确定将出任美国特朗普下届政府的国家安全委员会（NSC）亚洲事务高级主任。其主张与即将就任总统国家安全事务助理的国防情报局前局长弗林极为接近，美国对华政策很可能倾向于强硬路线。

美国政权交接小组相关人士、日美关系相关人士分别透露了这一消息。波廷格在海军陆战队服役时曾短暂驻留冲绳，与自卫队、防卫省等日本政府相关人士均有一定的联系。

熟悉波廷格的美国防部前高官指出，此人是“出了名的直言不讳，无疑将在亚洲外交上发挥存在感”。

起用波廷格背后有着弗林的强烈意向。正是由于候任总统特朗普缺乏外交经验，这一任命反映出亚洲外交实质上将由弗林主导。

波廷格在大学的专业是中国研究，曾就职于路透社，作过《华尔街日报》驻北京记者。

2005年32岁的波廷格加入海军陆战队，作为情报官被派至伊拉克、阿富汗，当时任驻阿富汗美军中央司令部情报主管的弗林高度评价其汇总的有关情报收集的报告。2010年波廷格与弗林共同汇总了建议改革情报收集体制的报告。

自海军陆战队退役后，波廷格曾任外交关系委员会研究员等职。其从记者到海军陆战队员，再成为外交专家的独特经历也曾被杂志报道。（完）