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2016年12月30日 23時52分

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釜山设置慰安妇少女像或致日韩共识倒退

2016年12月30日

　　【共同社12月30日电】日本外务省事务次官杉山晋辅30日就韩国釜山的日本总领事馆前设置象征受害慰安妇的少女像一事，致电韩国驻日大使李俊揆抗议称“极为遗憾”，要求尽快撤走少女像。日本方面担心围绕慰安妇问题达成的日韩共识倒退，将密切关注韩国政府的动向。

　　杉山在抗议中强调，设置新的少女像违反了去年年底确认慰安妇问题得到“最终解决”的日韩共识精神，指出“将给日韩关系造成不良影响”。日本驻韩大使长岭安政向韩国外交部第一次官林圣男提出抗议，釜山的日本总领事馆也向釜山市政府等提出强烈抗议。

　　日韩共识明确写道，关于撤走首尔的少女像，韩国政府将“作出努力”。对于共识尚未履行的情况下釜山又设置少女像，日本政府相关人士批评称“难以置信”。明确表示两尊塑像都必须撤走。

　　但同时，日本防卫相稻田朋美29日参拜靖国神社引发韩国舆论强烈反对。由于韩国总统朴槿惠遭到弹劾追诉，要求废除慰安妇共识的呼声渐强，韩国政府陷于艰难处境。

　　日本政府出于重视日韩安全领域合作的观点，也表示“相信韩国政府理解日本的立场，能够恰当应对”（外务省干部语），希望避免发展成大的外交问题。（完）

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