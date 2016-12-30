详讯：日经指数年终收盘价创20年来新高

【共同社12月30日电】东京证券交易所30日迎来今年最后一个交易日，日经指数报收于19,114点，较上年底上涨80点。作为年终收盘价创下1996年以来近20年新高，连续5年同比走高，仅次于到1989年为止的12年连续上涨，是泡沫经济后最长的连涨期。

到今年年中持续低迷的日经指数进入11月后，在期待下届美国政府政策的“特朗普股市”提振下迅速回升。日本央行全年购入超过4.6万亿（约合人民币2700亿元）的交易所交易基金（ETF）支撑了股价，事实上似乎成为日本股市的最大买家。近期日经指数上涨很难说体现了日本经济的增长，存在政府支撑股市的一面。

12月下旬，被曝可能出现巨额亏损的“东芝危机”一度导致股价下跌，也有意见称股市上扬逐渐乏力。

30日的日经指数受隔夜美股下跌影响一度跌破19000点，但市场对央行将购入ETF预期使跌幅缩窄。央行30日购入了754亿日元的ETF。年终收盘价为19,114.37点，较前日下跌30.77点，跌幅为0.16%。东证指数（TOPIX）报收1518.61点，上涨0.22点，涨幅为0.01%。

今年中国经济减速、原油价格急剧下跌加之英国脱欧问题动摇了股市，日经指数曾在2月和6月跌破万五大关。央行2月实施负利率政策后，银行、保险板块曾因利率下降或导致收益下滑的担忧而出现大幅下跌。（完）