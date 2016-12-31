独家：日本法务省拟修改刑法的徒刑规定

【共同社12月30日电】30日采访日本政府相关人士获悉，为改变以家具制作等监狱劳动为主的服刑者待遇，法务省拟修改《刑法》的徒刑规定。此举旨在通过可分配更多时间给符合个人特点的生活指导和就业支援来促进服刑者重新做人。有分析认为这是防止再犯的有效对策，如果得以实现，明治时期以来持续百年以上的刑罚概念将发生重大改变。

现行刑法就徒刑规定“需进行指定的劳动”。服刑者有义务参加木工、缝纫等监狱劳动，以区别于除想要劳动的人以外可以不劳动的禁锢刑。

另一方面，关于服刑者待遇的《刑事收容设施法》明文规定，除监狱劳动外，需传授在社会上生活所需的知识和心理准备，指导帮助戒毒的“改善指导”，以及实施使服刑者具备中小学水平基础学力的“教科指导”。

为此，目前虽然也提供除劳动外的待遇，但是受限于刑法规定无法免除劳动，现状是很难专心进行符合犯罪倾向和生活态度等个人特点的指导。

为改变这样僵化的环境、扩大监狱的酌情处理范围，法务省正研究统一刑法的徒刑和禁锢的规定，将“使其劳动，并提供其他必要的待遇”等条文的内容作为一个方案。

为修改刑法，法相需要咨询法制审议会并接受答复，讨论有可能持续数年。

日本律师联合会虽然主张统一徒刑和禁锢刑，但与法务省不同的是要求废除强制性的监狱劳动本身。免除劳动预计将遭到犯罪受害者和遗属的反对，修改刑法之路或不会一帆风顺。

据《犯罪白皮书》显示，2015年被捕人员中的再犯人员占比达48%，连续19年增加。改善服刑者在监狱的待遇成为一大课题。（完）