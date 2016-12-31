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鸿海投资610亿元在广州新建10.5代液晶面板厂

2016年12月31日

鸿海投资610亿元在广州新建10.5代液晶面板厂

鸿海投资610亿元在广州新建10.5代液晶面板厂

12月30日，台湾鸿海精密工业公司及旗下的夏普公司合资的液晶面板制造厂“堺显示器产品公司”宣布将投资610亿元在广东省广州市新建10.5代液晶面板厂。鸿海董事长郭台铭在广州举行的签字仪式上致辞。（共同社）

　　【共同社广州12月31日电】台湾鸿海精密工业公司及旗下的夏普公司合资的液晶面板制造厂“堺显示器产品公司”（SDP，位于大阪府堺市）30日宣布，将在广东省广州市新建大型工厂。项目总投资高达610亿元。公司计划于明年3月开工建设，2019年投入量产。鸿海将借助夏普的品牌力和技术向全球市场发起攻势。

　　新工厂使用被称为“第10.5代”的全球最大级别的玻璃基板，生产高性能的液晶电视面板。该产品适用于下一代超高精细8K播放技术。公司将降低生产成本，在快速从显像管切换到液晶电视的中国等新兴市场国家扩大销售。

　　鸿海董事长郭台铭在广州举行的签字仪式上强调称：“制造业是立国之本，这是非常重要、意义深远的日子。”关于选择广州的理由，他透露称，广东省互联网产业发达，广州的领导人等招商积极，今后也将扩大投资。

　　广州市政府领导也出席了签字仪式。SDP强调这是符合中国政府提出的产业升级战略的新工厂。

　　在全球大型液晶面板市场，韩国的LG显示器和三星电子拥有很大的份额。依靠雄厚的资金实力，新兴的中国厂商也在加强攻势。

　　鸿海28日获得了夏普持有的部分SDP股份，将SDP收为子公司。（完）

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