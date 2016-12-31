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2016年12月31日 16時33分

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日本政府拟于明年4月下旬提交天皇退位法案

2016年12月31日

日本政府拟于明年4月下旬提交天皇退位法案

日本政府拟于明年4月下旬提交天皇退位法案

图为迎来83岁生日的日本天皇接受民众朝贺并致辞。12月23日上午摄于皇宫宫殿“长和殿”。（共同社）

　　【共同社12月31日电】30日从多名日本政府相关人士处获悉，政府开始就天皇退位讨论在明年4月下旬的长假前向国会提交仅限当今一代天皇退位的特别法案。将为在3月底前汇总法案主旨而加快推进相关工作。法案原计划在5月前后提交，但出于对执政党与在野党在国会达成共识或将遭遇困难的忧虑，所以将日程提前。

　　有关天皇退位的专家会议预计将在明年1月23日公布整理好的论点。政府打算在向国会提交论点后，经过执政党与在野党讨论，基本确定法律制定的大方向。通过事先协调，以避免法案审议过程中执政党与在野党的对立。

　　不过，民进党提出要求通过修改《皇室典范》实现退位制度永久化的主张。由于可能出现事先磋商不顺、法案提交后审议时间延长的情况，因此政府倾向于提前提交法案。

　　法案将参考专家会议明春汇总的最终建议后提交至国会。基于天皇在2018年退位的设想，将力争在明年1月召集的例行国会会期内通过法案。

　　政府对于将退位制度永久化持否定意见。政府认为天皇所处的情况随着时代而有所不同，设定将来也能适用的退位条件存在难度。考虑到当今天皇年事已高，为尽早实现退位，以特别法应对是一种好办法。专家会议也表明了相同的见解。

　　政府已着手开展法案制定工作。以独立的特别法和在《皇室典范》附则中设置相关规定的特别法这两套方案为中心，正与内阁法制局展开协调。围绕写到皇位继承由《皇室典范》规定的宪法第2条，也有意见指出在典范之外另设特别法规定退位是违宪的。因此，为避免涉及《宪法》的讨论，将根据放在典范的特别法成为了选项之一。（完）

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