韩国政府舆论控制失效 市民团体在釜山设少女像

韩国市民团体在釜山设少女像 12月30日，韩国市民团体在釜山的日本总领事馆前设置了象征受害慰安妇的少女像。图为该团体成员在人行道上施工。（共同社）

【共同社首尔12月31日电】韩国市民团体30日在第二大城市釜山的日本总领事馆前设置了象征受害慰安妇的少女像。曾一度采取撤走少女像等强硬姿态的地方政府也因遭到舆论激烈反对而改变方针。朴槿惠政府针对去年底为解决慰安妇问题达成的日韩共识，一直努力谋求国民的理解，但随着政权的衰弱，对于舆论的控制失效，共识的前景阴云笼罩。

管辖该路段、认为少女像属非法放置物的东区政府相关人士30日表示：“已经不是法律的问题了。如果考虑到国民感情的话，这不是区政府能够阻止的状况。”

在东区撤走少女像的28日，日本政府相关人士放心地认为“（韩方）采取了很好的应对”。釜山市长和东区区长均出自执政的新国家党，日本对其阻止设置少女像有所期待。但区政府接到众多抗议电话以致业务陷入瘫痪。区长30日被迫道歉，称“向众多市民表示歉意”。

韩国民调机构“Realmeter”29日公布的调查结果显示，认为“应该废除”共识的回答占到59%，是认为“应该维持”（25.5%）回答的两倍以上。在野党方面批评共识是弊政等，下届总统大选在野党有力候选人等也将挨家挨户地宣传废除共识或重新交涉。

日本政府要求撤走的首尔日本大使馆前的少女像也没有丝毫动静，对于在共识中承诺为“妥善解决”而努力的韩国政府，日本方面的不满或将变得更加强烈。

另一方面，日本防卫相稻田朋美29日参拜靖国神社的举动也刺激到韩国舆论。虽然期待日韩在安保领域采取合作的韩国政府压低了批评的论调，但韩国电视新闻台YTN报道称：“有必要调整推进关系发展的速度。”（完）