分析：日经年末收官创20年新高 特朗普行情存隐忧

日经年末收官创20年新高 12月30日，东京证券交易所今年最后一个交易日收盘后举行的例行仪式“大纳会”上，熊本县吉祥物“酷MA萌”（另译萌熊）对该县遭遇地震后得到各方援助表示感谢。（共同社）

【共同社12月31日电】东京股市日经指数今年最后一个交易日创下了近20年来年终收盘价最高纪录。11月以来，投资者对美国候任总统特朗普的经济政策看喜不看忧，股市快速上涨。市场不顾利空因素，被过度乐观的气氛所笼罩，今后的股市走势潜伏着危机。

由于投资者认为减税和公共投资支出的增加将推动美国经济更上一层楼，美国股市因此走出一波凌厉的上涨行情，日本股市也搭上了顺风车。日本股市中，工程机械等基建相关股票受到投资者的追捧。

另一方面，令人担忧的因素没有引起足够的重视。如果美元持续走高，美国制造业很可能遭受打击，无法保证对于日本出口企业而言有利的日元贬值会一直持续下去。随着美国利率上升，还出现了资金从新兴市场流向美国的趋势。如果新兴市场国家经济熄火，发达国家也不可能毫发无损。

日本央行巨额收购交易所交易基金（ETF）的行为也扭曲了市场。今年夏天ETF购买额几乎翻倍。实际上相当于一年购买6万亿日元（约合人民币3560亿元）的日本股票。有大型券商的相关人士指出：“购买额翻倍把现在的日经指数推高了1000点左右。”

今年的东京股市因中国经济减速和英国公投决定脱离欧盟等因素不时出现剧烈震荡的行情。有句与十二生肖相关的股市格言叫“猴鸡乱窜”，明年鸡年可能还将面临暴涨暴跌的局面。（完）