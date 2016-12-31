聚焦：安倍外交重视“国家利益”被指降低日本声誉

【共同社12月31日电】作为七国集团（G7）主席国的日本拒绝就叙利亚内战对谴责俄罗斯的声明表示赞同。其背后存在着重视“国家利益”、积极推进对俄外交的安倍政府的基本态度，以致相关各国纷纷投来“日本在降低本国声誉”（欧洲外交人士语）的严厉目光。

此外，日本首相安倍晋三访问美国夏威夷珍珠港本是为了向全球展现日美同盟的牢固关系，但对于无法在叙利亚发挥影响力的奥巴马政府，日方存在着质疑和不满。日美间吹起的这股“穿堂风”也导致了此次“选择俄罗斯而非欧美的罕见应对”（日本政府高官语）。

“光靠那份声明完全无法改善阿勒颇的状况。如果是有意义的声明，日本会参加的，但是……”日本政府相关人士作出上述表示，并给出了认为美国对无法采取有效手段应对叙利亚局势负有很大责任的看法。

叙利亚北部最大城市阿勒颇有超过20万人面临饥饿的危机，联合国秘书长潘基文16日甚至形容这一惨状“堪比地狱”。

奥巴马政府在叙利亚内战问题上一直处于被动，被指存在“阿萨德政府军使用化学武器后也无法采取设置禁飞区等有效手段”、“与支持政府军的俄罗斯之间无法就结束混乱局势达成协议”等问题。

在叙利亚内战进一步陷入混乱的形势下，将对俄外交视为重点的安倍在家乡山口县与普京举行首脑会谈，致使日本难以对谴责声明表示赞同。北方四岛领土谈判的确事关日本国家利益，但不惜牺牲G7的团结换来的又是怎样的成果呢？

一纸声明当然无法急剧改善叙利亚局势。但如果向不仅是叙利亚，还有在乌克兰局势和涉嫌在美国总统大选中进行网络攻击等问题上摆出强硬姿态的俄罗斯发出了错误的信号，那就有必要对重视国家利益的现实外交的“资产负债表”进行彻查了。（完）