话题：日本高知县采取各种措施以保护珊瑚捕捞文化

【共同社12月31日电】可以加工成珠宝饰品和观赏装饰品、在中国大陆和台湾人气颇高的宝石珊瑚因遭偷捕及过度捕捞可能导致资源减少，引起了有关人士的担忧。由于“希望捕捞珊瑚的文化能得到长期传承”，日本数一数二的珊瑚产地高知县对捕捞进行限制，当地捕捞珊瑚的渔民等与研究机构合作，开始了人工增殖的试验。

▽价格高涨

能采到优质珊瑚原木的高知县从明治时期就开始正式进行珊瑚捕捞。将拴有重锤的渔网沉入海底，然后任其随波逐流地裹带珊瑚，这一传统的捕捞方式流传至今。

日本现有东京、长崎等6个都县允许捕捞珊瑚，高知县许可数量超过360件，占到整体的9成。举行原木竞标会的也只有高知。

因中国等需求增多出现价格高涨的情况大约始于5年前。据日本珊瑚商工协会（位于高知市）介绍，高知近海捕捞的珊瑚在2015年的均价为每公斤约160万日元（约合人民币9.51万元），是10年前的约9倍。同一年的竞标会总交易额达到约58亿日元，创下历史新高。捕捞其他海产的渔民也纷纷转行，捕捞珊瑚的渔民近几年大幅增加。

▽加强限制

另一方面，由于中国渔船偷捕问题等，国内外资源的减少令人担心。高知县采取了逐步加强捕捞限制的对策。确定捕捞的时间和海域，并要求上报捕获的数量。该县渔业管理课调查主任冈见卓马（31岁）表示：“现状是在勉强能维持渔业捕捞的范围内加强限制。”

水产厅也于2015年通知各都县对资源采取管理措施。2016年9月至10月在南非召开的《华盛顿公约》缔约国大会通过了调查资源和交易状况的决议。

▽反响

“如果今后公约进一步限制交易，投向（珊瑚）捕捞的目光将会愈加严厉，传统文化将会断绝。”县内珊瑚业界的危机感日益强烈，形成珊瑚的造礁珊瑚移植技术受到关注。由渔业相关人士等在高知市组建的NPO法人“宝石珊瑚保护育成协议会”与黑潮生物研究所（位于高知县大月町）合作，从2015年开始进行宝石珊瑚的增殖试验。

将渔民提供的珊瑚枝干放在研究所的水槽中养殖，于2016年1月在开孔的混凝土人工渔礁插上5支珊瑚，将其放流到海中。同一年7月将其捞起后确认所有珊瑚均得以存活，还发现部分个体进一步生长。

该研究所所长中地SHUU（41岁）表示：“取得了有助于进行养殖的良好结果。虽然需要时间，但今后还会继续试验，希望能被用于保护资源。”

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小资料：宝石珊瑚分布在地中海沿岸及太平洋西部等地。与形成珊瑚礁的珊瑚属于不同分类，其详细生态情况目前尚不可知，准确地资源数量不明。宝石珊瑚的生长速度极其缓慢，长出1厘米需要数十年。在日本近海水深70至300米海域栖息，能够捕捞的主要是红色、粉色和白色这三种珊瑚原木。近年，中国大陆和台湾的需求趋高，特别是被称为“牛血红”的红珊瑚有着很高的人气。（完）