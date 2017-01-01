热点：938人备战日本众院选举 执政党力保三分之二议席

【共同社1月1日电】共同社的最新调查结果显示，截至去年12月31日，有意参加下届日本众院选举的人士达到938人，其中136人为女性。有883人计划参加小选区竞选。占据着由国会提议修宪所需的三分之二以上议席的执政党力争维持现有势力。以结束自民党执政为目标的民进、共产、自由、社民4个在野党能否构建联合起来共同斗争的态势将是焦点。众院议员4年的任期已经过半，首相安倍晋三将摸索解散众院的时机。

围绕维持“安倍经济学”、重启核电站、制定解禁集体自卫权的安全保障相关法等，国民将在下届众院选举中对安倍政府的整个政策做出评判。同时，各党将该选举视为竞争如何设计日本未来的机遇。

目前众院议席共有475个。其中小选区议席295个，比例代表为180个。去年通过的众院选举制度改革相关法削减了10个议席。由于改变小选区划分的新《公职选举法》即将获得通过，最早夏季就可适用小选区议席289个，比例代表176个的新议席数。何时解散众院必然会影响到各党的选举战略。

包括还在竞争政党提名的候选人在内，自民党的小选区候选人达284人。民进党为217人，计划今后进一步增加人数。此外，公明党有9人，共产党有261人，日本维新会有45人，自由党有10人，社民党有8人，守护日本之魂党有1人，其他党派有27人，无党派人士有21人。

包括政党推荐候选人在内，自民党和民进党将在209个选区直接对战。民进党和共产党在196个选区各自都有候选人，如何瞄准联合共斗进行候选人协调将是课题。

比例代表候选人方面，除共产党外，还没有其他党派正式宣布消息。各党将在今后全面展开推出候选人的工作。现阶段有76人计划参选。有意从参院议员转为众院议员的民进党党首莲舫将从何处参选也将引人关注。

执政党目前有众院议员共327人，其中自民党292人，公明党35人，比能够提议修宪所需的三分之二（317人）多10人。参院方面经过去年的选举，包括赞成在安倍执政期间修改宪法的日本维新会、守护日本之魂党和无党派议员在内的“修宪势力”也超过了三分之二。（完）