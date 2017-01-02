聚焦：特朗普外交即将启动 或因无法预测震撼世界

【共同社华盛顿1月2日电】美国候任总统特朗普1月20日将举行就职仪式。他提出了似乎仅追求美国利益的“美国优先主义”，还要求同盟国增加所负担的军事费用。在向与奥巴马政府对立颇深的俄罗斯送去秋波的同时，他对中国则采取威压式的态度。不会被历代美国政府继承至今的方针约束的、无法预测的“特朗普式”外交或许将震撼世界。

美国《华盛顿邮报》称特朗普正在推进就职演说草稿的撰写工作。据称，他考虑“以像里根总统那样充满自信的口吻，制定出像支撑阿波罗（载人登月）计划的肯尼迪总统那样让国民怀抱希望的内容”。国内外将关注特朗普如何展示超级大国美国的航向。

特朗普从竞选时就以美国财政困难为由，一直强烈要求日本进一步负担美方军费。虽然正在协调1月下旬首相安倍晋三与特朗普会谈的事宜，但日本政府相关人士警惕地表示美方“可能会试图把增加日本的负担摆上谈判桌”（防卫省干部语）。

日美欧七国集团（G7）鉴于2014年乌克兰危机而步调一致实施的对俄制裁也走向不明。美国总统奥巴马在卸任前夕的去年12月底还以通过网络攻击干预总统大选为由，对俄罗斯实施了追加制裁。称赞俄总统普京“非常聪明”的特朗普也有可能行使总统职权来放宽制裁。形势不允许做出预先判断。

和对俄形成对照的是，特朗普对中国的对决色彩颇为醒目。这是因为认为中方通过贸易问题和操纵汇率，损害着美国利益。其身边人士中也汇聚了众多对中强硬派。特朗普承诺加强美国海军力量，还对在尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）问题上与中国对立的日本抱有期待。

另一方面，如果美中对立尖锐化，那么中国也很可能对特朗普作为外交课题之一列出的“朝鲜无核化”不予合作，日本所处的安全环境走向或许日益不明朗。

约翰･霍普金斯大学客座研究员乔尔･威特（Joel Wit）强调要遏制朝鲜加速核研发，必须加强制裁与军事压力，认为“特朗普总统的领导力将接受考验”。（完）