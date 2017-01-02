日本天皇夫妇今春将首次访问越南

【共同社1月2日电】日本天皇夫妇今年春天将首次访问越南。据宫内厅相关人士称，正在就三月初前后进行访问展开协调，除将出席在首都河内举行的正式活动外，还将前往位于中部的古都顺化，因此最长将逗留5晚。

访问越南以促进国际友好为目的，历任越南国家主席来日之际天皇都受到了邀请。此次将是二人继去年1月访问菲律宾并追悼战殁者之后的再次外访。

东日本大地震以来，天皇夫妇多次访问灾区，激励灾区居民，关注重建状况。每年3月11日政府主办的追悼仪式如果今年也举行，将考虑出席。

新年天皇按惯例接受民众祝贺的新年朝贺2日在皇宫举行。天皇与皇后、皇太子夫妇、天皇次子秋筱宫亲王夫妇等皇室成员站在宫殿“长和殿”的阳台上，天皇致词称“希望今年对于每个人来说都是平稳充实的一年，祝愿我国和全世界的人们平安”。

皇太子2月将代表天皇出席在北海道举行的冬季亚运会开幕式。疗养中的皇太子妃雅子去年公务增加，可见在逐渐恢复。

秋筱宫亲王长女真子计划6月访问不丹。目前就读于国际基督教大学的次女佳子在优先学业的同时，也将参与公务活动。在御茶水女子大学附属小学上学的长子悠仁今年春天将成为五年级学生。（完）