日本拟人工栽培松露以搞活山村经济

【共同社1月2日电】为了在日本国内实现人工栽培被誉为世界三大珍馐之一的高级蕈类松露，森林综合研究所(茨城县筑波市)等正在尝试确立栽培技术。尽管很多人不知道，但实际上松露在日本国内有自然生长，近年通过遗传基因分析证实有可能存在20多种松露。随着山村人口减少及老龄化日益严重，森林荒废成为问题，此举意在推出新的搞活经济对策。

据森林综研称，松露与松茸一样生长在树木的根部。据称海外已有人工培育的先例，如在地中海沿岸将磨碎的松露撒在橡树苗木上进行培育。

在日本，松露自然生长的环境条件尚不十分清楚，但森林综研至今为止分析了孢子的构造等，确定2种白松露为新品种。今后将摸索人工栽培的可能性，并对与黑松露相似的其他国产品种进行分析。

目前已确认上述白松露中的1种在宫城县、茨城县、三重县、大阪府等地自然生长。据悉可长至直径4厘米左右，一次能够采集的数量较多，其“类似蒜的香味”与欧美的白松露相似。

森林综研特别研究员木下晃彦称“现阶段能够以食用为目标”，力争在2019年度前后确立栽培技术。据称今后将调查实际使其与树根共生的必要条件。

农林水产省自2015年度起委托森林综研等对包括松露在内的高级蕈类的栽培技术进行研究。农林水产技术会议事务局负责人称，“希望这能作为山村地区的拳头产品提升地区活力”。（完）