东京都承担的奥运工程费用或将大幅增加

【共同社1月2日电】有关2020年东京奥运会和残奥会临时设施工程费用分担的磋商近期将正式启动。由于中央政府及东京都以外的承办地方政府对支出持否定态度，预计申办奥运的东京都的负担不可避免地将大幅增加。东京都承担的奥运费用最高可能达1万亿日元（约合人民币594亿元），磋商预计将进展艰难。

东京都知事小池百合子就奥组委估算上限为5000亿日元的奥运相关收入，考虑今后在扩大赞助商对象以增收的同时，进一步摸索如何压缩奥运经费。

奥组委12月21日宣布东京奥运总预算约为1.6万亿～1.8万亿日元，设想原本由奥组委全额承担的临时设施工程费2800亿日元中，2000亿日元由东京都及其他地方政府、中央政府负担。

东京都内的临时比赛场馆包括沙滩排球的潮风公园（品川区）等共8处。有明体操竞技场（江东区）已经以奥运后10年左右作为展馆利用为理由拟由东京都负担。

根据申奥文件，当奥组委陷于资金不足时，东京都将填补缺口。因此奥组委和中央政府相关人士中很多意见认为，不足的部分从一开始就应由东京都负担。有东京都官员表示“最终将不得不负担，但需要让都民能够接受的理由”。

另一方面，东京都以外的承办地方政府反对负担临时设施的部分工程费。以东京都向宫城县等发出的写有“奥组委将负担临时设施的工程费”的文件等为根据，表现出不会支出的态度。

奥组委、东京都及中央政府的磋商中，不仅临时设施工程费，还计划就运送和警备、奥运相关人士住宿费等运营费用的分担方式进行讨论。（完）