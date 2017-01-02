长崎县松浦市将设元寇沉船水下考古据点

【共同社1月2日电】拥有发现镰仓时代（1274年和1281年）进攻日本的元寇沉船海底遗迹“鹰岛神崎遗迹”的长崎县松浦市将在4月开设研究中心，以使此处成为水下考古据点。这是保存元寇沉船措施的一环。据该市介绍，日本国内还没有水下遗迹的专门机构，负责人称“希望传播水下考古学的魅力以及有关知识”。

鹰岛神崎遗迹位于鹰岛近海，2011年10月发现了沉没的元寇船只。这是首次可辨明船体结构状态的发现，2014年10月确认了第二艘元寇沉船。松浦市教育委员会认为或还有其他沉船或者武具等，在继续进行海底探查。

研究中心计划于保存处理已打捞的木制锚等的市属设施并设。

两艘元寇船的船体长度都超过10米。为防止腐蚀，船只被重新埋到海底的泥土中，现在也仍未打捞。该中心除了推进研究打捞后的保存技术，还将培养水下调查所需的能进行潜水及遗物实测的职员。通过官方网站及学术会议发布信息，并开展促进有关水下考古了解的活动。

据该市称，中国和韩国都有进行水下发掘调查的国立研究机构。据一直主导鹰岛神崎遗迹调查的琉球大学考古学教授池田荣史称，在日本此前没有关于水下遗迹的保存和调查费用负担等方面中央和地方政府参与方式的明确规定。池田期待称“松浦市的研究中心或将成为据点，在人才方面等也能得到国家的协助，开展调查研究”。（完）