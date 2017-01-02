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2017年01月02日 21時36分

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关注：天皇退位特别法能否在国会通过将成焦点

2017年01月02日

　　【共同社1月2日电】日本天皇去年8月发表了反映出生前退位强烈意愿的视频讲话，以此为契机，日本政府成立了专家会议，正在推进有关退位的法律修改工作。设想天皇在即位第30年的平成30年（2018年）实现退位，计划向今年的例行国会提出法案，能否获得通过将成为焦点。如果通过，预计将是1817年光格天皇之后，约200年来首次实现退位。

　　政府正在研究的是仅限于当今一代天皇退位的特别法。然而，负责皇室事务的宫内厅要求对建立退位的永久性制度，以及为应对皇族减少而创设“女性宫家”等“皇室悬案”（宫内厅高层语）展开广泛讨论。政府如何处理这些课题也将受到关注。

　　专家会议自去年10月以来总计召开7次会议，与会者一致认为建立退位的永久性制度很困难。预计将提出以当今一代天皇退位的特别法为主的方向，计划最快1月23日公布整理好的论点。

　　政府拟在1月召集例行国会后听取朝野政党的意见，将就此进行协调。此举旨在力争于法案提出之前达成一致，以使之尽快通过。目前正在研究拟4月下旬提出的法案，预计将在专家会议建议的基础上制定出来。

　　然而民进党在去年12月独自整理的论点中，除写明有必要修改《皇室典范》使天皇退位制度化之外，还指出特别法有可能违宪。该党干事长野田佳彦任首相期间曾汇总有关创设女性宫家的观点。与政府方针对立的民进党也可能掌握国会讨论的关键。

　　宫内厅相关人士指出，鉴于支持退位制度化的舆论较多，“不能接受制定特别法就‘完事’的做法”，强调称“这是决定皇室制度的重要的讨论，希望以国民能够接受的方式推进”。（完）

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