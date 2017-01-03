分析：日本企业担忧经济受海外形势影响或减速

【共同社1月3日电】共同社以日本国内主要企业为对象实施的问卷调查结果显示出过半数企业对经济前景的展望较为乐观。然而目前个人消费不振，对全球经济以欧洲为主将减速的担忧升温，不透明感依然难以消除。受成为企业期待经济好转依据的美国经济走向的影响，日本经济也可能出现急剧减速。

调查结果显示，许多企业预计将出现外需主导的经济好转。这是由于特朗普在美国总统选举中获胜后日元汇率下跌，对出口企业收益恶化的担忧减退，此外，对下届美国政府经济刺激措施的期待也在高涨。

然而，由于美国政府的巨额支出可能导致财政恶化，从长期来看或成为经济下滑的因素。特朗普宣布将退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）以及英国脱欧问题，加之其他欧洲国家保守主义抬头也可能成为负面因素。

尽管不为海外经济形势左右的内需主导的经济好转是理想形态，但2016年第三季度（7至9月）日本国内生产总值（GDP）中个人消费仅环比增长0.3%，上涨乏力。企业对设备投资不改慎重姿态也可以说反映了对消费难以回升的状态抱有警惕。

安倍政府欲通过提高个人收入、促进消费来带动经济良性循环。采取并非短期而是旨在持续推动消费的政策是当务之急。（完）