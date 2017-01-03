前瞻：安倍政府2017年重点构建日美关系 继续与俄对话

【共同社1月3日电】安倍政府2017年将全力与即将上台的美国特朗普政府构建关系。计划进一步加强日美同盟，由两国“主导亚太地区的和平与稳定”（日本外务省官员语）。此外还将继续与俄罗斯总统普京对话，准备通过具体实施在北方四岛的“共同经济活动”为领土谈判打开局面。早日实现日中韩首脑会谈以重构东亚外交以及朝鲜绑架日本人问题的进展也成为课题。

安倍目前正在调整日程，计划在本月20日的美国总统就职典礼举行约一周后访问华盛顿，与新任总统特朗普举行会谈。希望继总统大选结束后不久即举行的去年11月会谈，再次向世界展示“不可动摇的日美同盟”。安倍有意着眼于在南海及西太平洋加强海洋活动的中国，确认在维持地区秩序方面的日美团结。

基于安全保障相关法，自卫队于去年12月下旬开始运用保护美国舰艇的任务，还将加快在国会通过修改后的日美《物资劳务相互提供协定》（ACSA），允许也可在战斗地区向美国提供弹药，以推进自卫队和美军的运用一体化。

北方四岛领土问题谈判事实上将重新出发。安倍打算最快于今春访俄与普京再次举行会谈。基于去年12月在山口县和东京举行会谈的结果，为具体实施在北方四岛的共同经济活动和对俄经济合作，将加快工作层面的磋商。有意利用包括在第三国举行的国际会议举行“三四次”（日本政府相关人士语）首脑会谈，尽量填补双方对领土归属问题主张上的鸿沟。由于美俄关系的走向可能影响日俄谈判，也将努力与美国保持紧密合作。

日本担任主席国的日中韩首脑会谈由于韩国总统朴槿惠受到弹劾追诉的问题不得不推迟至今年。日本政府就于2月上半月举行重新开始协调日程，有意与下轮会谈的主席国中国交接，使因尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）而处于紧张状态的日中关系回到稳定轨道。

今年正值日中邦交正常化45周年，能否实现安倍访华并与中国国家主席习近平举行会谈，从而改善日中关系成为焦点。关于韩国，与预计今春将选出的新总统之间，能否在阻止朝鲜核与导弹开发方面展开合作以及维持围绕慰安妇问题达成的日韩共识成为主要课题。

关于朝鲜，日方与朝方去年9月至11月期间进行了数次工作级别的非正式接触。今后将参照曾在美国总统大选期间示意与朝鲜劳动党委员长金正恩进行对话的特朗普政府的态度，寻找解决绑架问题的突破口。（完）