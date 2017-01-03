解密：1966年诺贝尔文学奖川端康成已进最终名单

【共同社斯德哥尔摩1月3日电】负责评选诺贝尔文学奖的瑞典文学院日前应共同社请求公开了一份关于该奖评选的档案资料。据记载，日本作家川端康成在1966年的文学奖评选中进入最终5人的名单，其作品被高度评价为“出色地表现出了日本人的生活方式，鲜明刻画出伦理观、美学思想和人物形象，没有受到西方影响”。

川端在1968年成为日本首位诺贝尔文学奖得主，但这份档案资料显示，1966年川端已经接近于获奖。诺贝尔奖的候选人名单和评选过程设置有50年不对外公开的保密期。

负责评选的诺贝尔委员会时任主席将川端列为最终名单第一名，但1966年的最终获奖者是以色列作家萨缪尔･约瑟夫･阿格农和居住在瑞典的德国犹太裔作家内莉･萨克斯。另外两名进入最终名单的候选人是英国小说家格雷厄姆･格林和出生在英国的诗人W･H･奥登。

当年获得提名的作家共有72人。日本作家除川端外还有西胁顺三郎。从1963年至1965年都获提名、并于1963年进入最终名单的三岛由纪夫在1966年没有获得提名。

谷崎润一郎在1965年去世后，瑞典文学院指出日本人之中“只有川端有资格获奖”。认为小说《古都》“堪称杰作”，盛赞该小说“洋溢感情的细腻优雅的文体，精炼的艺术感”。

瑞典文学院指出将文学奖颁发给日本人“也意味着文学奖在地理上得到扩展”，但因并非所有川端的作品都被翻译，认为“无法了解到川端作品的全貌”。（完）