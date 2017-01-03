三菱日联金融集团2017年度拟推出虚拟货币

【共同社1月3日电】3日获悉，三菱日联金融集团基本决定在2017年度内面向普通用户发行自创的虚拟货币“MUFG coin”。该集团将借此提高结算和汇款等便捷程度，开拓积极利用信息技术（IT）的年轻人这一新的客户群。

这是日本大型银行中首例面向普通用户推出的虚拟货币。瑞穗金融集团也在着手对虚拟货币展开实证试验，此类动向可能将拓展到其他的国内金融机构中去。

三菱日联2017年的年初将面向集团内员工推出“MUFG coin”并开通虚拟货币的国内汇款业务，其后推广到普通用户。

若使用“MUFG coin”，能简单利用智能手机进行费用分摊，也可更便宜更快地进行汇款。此外还可以在智能手机上开设名为“钱包”的“MUFG coin”专用账户。

基于2017年春季实施的、以规范虚拟货币和保护用户为目的的新《资金结算法》，三菱日联也将推出以1日元（约合人民币0.06元）兑1个coin的交易业务。三菱日联考虑开发新型自动存取款机（ATM），使用户能以现金形式取出“MUFG coin”。此外还出现了与其他企业展开合作，提供如便利店积分与“MUFG coin”互换业务等提案。

三菱日联从汇款成本更低等优点着眼于虚拟货币。除推进自行开发的虚拟货币外，还在展开向代表性虚拟货币“比特币”交易平台的运营企业投资等动向。

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小资料：“虚拟货币”是指与由央行等发行并管理的日元和美元等法定货币不同、但可在网络上购买商品以及进行结算的货币。知名的虚拟货币有“比特币”和“Ripple”。虚拟货币具备以便宜的手续费向海外汇款等优点，也有人担忧其或被滥用于洗钱。为保护使用者，日本已经通过了修改后的《资金结算法》，以虚拟货币与现金进行兑换的交易所启用登记制度为主要内容。（完）