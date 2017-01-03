日本政府力争3月底前通过2017年度预算案

安倍新年假期在东京静养 1月3日，日本首相安倍晋三与夫人昭惠在静养地东京六本木的酒店附近散步。听到路人问候“新年好”时，安倍微笑着挥手回复，神情轻松。安倍4日将参拜三重县的伊势神宫，并出席新年记者会。图为安倍在散步途中与路人交谈。3日摄于东京都港区。（共同社）

【共同社1月3日电】日本政府及执政党力争在本月开幕的例行国会期间，尽快通过2016年度补充预算案及2017年度预算案，以凭借推动安倍政府经济刺激政策“安倍经济学”实现经济复苏。此外还将提交仅限当今一代天皇退位的特别法案，以及被定位为迎接2020年东京奥运会和残奥会加强反恐措施的“合谋罪”在内的相关法案。朝野政党或将就这些议题展开激烈的论战。

国会开幕时间大致在1月20日前后。根据外交日程的变动也有可能推迟至23日，会期为150天。前半段日程将全力争取在2016年度内（3月底前）通过2017年度预算案，避免影响预算的执行。

尽管执政党占据众参两院多数席位，然而一旦有所“松懈”，如去年临时国会出现内阁成员发表问题发言等情况，国会运营的主导权也有可能被在野党掌握。

后半段国会期间，除天皇退位法案外，政府方面还计划向国会提交《公职选举法》修正案，内容为要求削减众院小选区额定议席数（0增6减）以及为消除“一票之差”（每名议员代表的选民人数差异）重新划分选区。

《有组织犯罪处罚法》修正案以曾三次沦为废案的新设“合谋罪”为主要内容，预计将在更改罪名及犯罪构成条件后提交国会。不过，对调查机构滥用该法侵犯人权的担忧依旧较强。

鉴于安全保障相关法的实施，扩大对美军后方支援的日美《物资劳务相互提供协定》（ACSA）修正案将继先前的国会继续审议，争取与使日本向印度出口核电站成为可能的核能协定一同在例行国会获得通过。

本届国会上还争取提交政府的招牌政策、着重规范加班制度的“工作方式改革”相关法案。政府此前已提出写入放宽劳动时间限制的《劳动基准法》修正案，今后将谋求两法案的整合统一。（完）