日本机场将引进新航空管制系统 实时分析信息

日本机场将引进新航空管制系统 日本机场将引进新一代航空管制系统，可实时分析飞行信息。图为羽田机场的雷达室，照片由国土交通省提供。（共同社）

【共同社1月4日电】关于日本将于3月启用的新一代航空管制系统，共同社3日通过对国土交通省的采访获悉了全貌。新系统将引进高处理能力的计算机，可通过对飞行中的所有航空器信息进行实时分析指示更短的飞行航路。此外，为管理起降及空中航路经过顺序而使用的纸质“飞行进程单”也将更换为触摸屏式。

鉴于羽田机场为迎接2020年东京奥运会和残奥会扩大起降配额、成田、福冈及那霸机场计划增设跑道，为能够应对由此持续增长的交通量，需要新的航空管制系统。新系统可提高飞行效率，迅速应对故障，航空管制官的负担也能得到减轻。

新系统将从今年3月起在北海道函馆机场启用，至2021年度结束前在国交省进行航空管制工作的33个机场使用，耗资总计约为1000亿日元（约合人民币60亿元）。

据国交省介绍，过去若输入记录有起降地、飞行路线及时间等的飞行计划，系统仅在出发前做一次分析，计算出航路。新系统的分析能力和精确度将大幅提高，可实时预测高效航路，并同时发送给机场和海上交通管制系统。

据悉，因能迅速获知抵达目的地的较短路线，在羽田及成田机场周围的拥挤空域也能密集地配置航空器，从而实现飞行时间缩短和燃料削减。此外还可应对由于故障及天气因素造成的延迟以及交通量变化。

航空管制官为管理飞行顺序使用的“飞行进程单”原为印有飞机机型、目的地以及计划航路等信息、类似诗笺的纸，管制官每次作出新指令时，都要在纸上手写。新系统将采用触屏操作，与其他管制官共享信息也将变得便捷。

2003年3月，东京航空交通管制部的飞行计划信息处理系统瘫痪，导致200个以上的航班停航。国交省以此为契机，推动了新系统的开发。

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小资料：航空管制官是指在全国各地的机场等对航空器从跑道滑行、起飞、巡航、降落的整个过程下达指令的专业国家公务员。经过专门的录用考试、在航空保安大学接受过基础培训后，还要反复进行长期训练。通过使用无线电及雷达等仪器掌握机体的正确位置，为避免事故而对飞行员作出指令或提供信息，以确保飞行安全。没有管制官的许可，航空器不能进行起降等。据国土交通省介绍，日本全国现在约有2000名航空管制官。（完）