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2017年01月04日 05時27分

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京都宇治茶积极拓展海外市场 应对国内消费量减少

2017年01月04日

　　【共同社1月4日电】在日本国内绿茶消费量持续减少的背景下，京都府生产的高级茶“宇治茶”正面向海外寻求出路。京都府政府与厂商合作，通过向法国名流等推介宇治茶的品质及历史，试图打造精品品牌以刺激消费。

　　“可口”、“与料理相得益彰”。2016年11月下旬，在巴黎的高级酒店内，精通美食的企业家、记者等品尝了由米其林三星主厨打造的法式全餐，包括淋上由特殊栽培的“玉露”茶叶所制酱汁的鹅肝。

　　这场晚宴由京都府发起。约40名受邀宾客均是京都府在巴黎成立的宇治茶爱好会成员。活动意在借由通晓饮食文化的美食家们的认可，提高宇治茶的附加价值，向世界推广宇治茶的魅力。

　　据日本全国茶生产团体联合会介绍，绿茶的国内消费量在2004年达到约11.6万吨，2015年减至约7.8万吨。其原因主要是咖啡受追捧等消费者爱好的多样化。

　　京都府负责人介绍，会场反应超出预期，不少人询问制茶及品鉴方法或是希望参观产地。同一时期在巴黎举办的品鉴会也收获好评，京都府计划今后邀请爱好会成员亲赴产地，加快品牌化战略，未来也考虑在美国和中东进行推广。

　　此次赴巴黎参加活动的京都府茶业公会的理事长堀井长太郎（67岁）期待地表示：“由于消费低迷而消沉的生产者很多。希望通过在世界上得到认可让日本人重新认识宇治茶的魅力。”（完）

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