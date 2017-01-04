独家：日本INPEX力争重获伊朗阿扎德甘油田开发权

【共同社德黑兰1月4日电】共同社日前获悉，围绕伊朗西南部的巨型油田、2010年日本因美国对伊朗加强制裁而退出的阿扎德甘油田开发，当时曾持有权益的国际石油开发帝石公司（INPEX）有意与伊朗方面重新签订合同，现已启动正式谈判。负责谈判事务的伊朗政府下属企业石油工程和开发公司（PEDEC）总经理沙赫纳兹扎德3日在接受共同社专访时透露了上述消息。

共同社还获悉，在鉴于伊朗核协议达成而解除制裁后的去年6月，INPEX为制定该油田的开发计划书已与伊朗国家石油公司签订了展开调查的备忘录。伊朗国家石油公司同时还与法国道达尔等其他4家外国石油巨头签订了备忘录，计划对各家计划书进行评估后，约在春季结束前实施国际招标，约在夏季结束前公布最终结果。

若能签订正式合同，对日本政府而言是朝着在海外再次获取大规模自主开发油田的目标迈进，对于解决能源稳定供应这一重要课题也将有所裨益。不过，鉴于美国候任总统特朗普暗示要重新考虑核协议，此事也可能会受到美国下届政府对伊朗政策的影响。

据沙赫纳兹扎德透露，INPEX方面与该公司联系频繁，已实施对阿扎德甘油田的现场勘查，预计本月内将出示最终的开发计划书。

关于开发合同，沙赫纳兹扎德表示“由签订备忘录的外国企业中的一家与伊朗企业合营的可能性极大”。他还称：“我们非常信任日本的技术实力。INPEX还能利用过去的经验，无疑是热门候选。”

因伊朗核武器开发嫌疑的对伊制裁在去年1月被解除后，原油储量被视为中东最多级别的阿扎德甘油田受到各国关注。INPEX曾在2010年因美国加强对伊制裁而退出开发，对此沙赫纳兹扎德指出“充分理解过去的状况，此事并未在伊朗政府内留下任何怨言”。

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小资料：阿扎德甘油田是位于伊朗西南部、靠近伊拉克边境的的大型油田。估计原油储量约为260亿桶。2000年，伊朗与日本达成协议，赋予日本企业开发的优先谈判权。但随着伊朗核问题的加剧，在与伊朗对立的美国压力之下，日本于2010年退出。随着伊朗核协议的达成去年对伊制裁被解除，日本的国际石油开发帝石（INPEX）、法国道达尔、英国与荷兰的荷兰皇家壳牌、中国国营的中国石油天然气集团（CNPC）及马来西亚国营的马来西亚国家石油公司都与伊朗签署了开发备忘录。（完）