独家：天野之弥连任国际原子能机构总干事已成定局

天野之弥连任国际原子能机构总干事已成定局 图为国际原子能机构（IAEA）现任总干事天野之弥。（共同社）

【共同社维也纳1月4日电】据外交消息人士日前透露，国际原子能机构（IAEA）下届总干事选举中，除现任总干事天野之弥（69岁）以外无其他人报名参选。没有反对天野连任的呼声，因此事实上天野第三次当选已成定局。预计最快将于3月在例行理事会上获批，9月的年度大会上正式决定。

第三个任期为12月起的四年。朝鲜强行实施核试验、美国候任总统特朗普暗示重新考虑伊朗与欧美等六国的核协议等难题接踵而至，天野作为“核问题守护者”的最高层，将继续致力于旨在实现核不扩散的监督和验证等重要课题。

有关朝鲜核问题，天野一贯强调若六方会谈能够达成协议，将派遣监督员前往朝鲜验证核计划。日本对天野的领导能力保持期待。

下届总干事选举的报名于去年12月31日截止。

天野积极促进验证伊朗履行核协议等为加强核不扩散机制的IAEA工作，还推进了汇总总结福岛核事故的最终报告等核电站安全强化。

此外，天野还扩大在癌症治疗、寨卡热早期诊断等核能和平利用方面的合作，获得了从发达国家到发展中国家的广泛支持。

天野于2009年12月成为首位来自亚洲的总干事，目前处于其第二个任期。（完）