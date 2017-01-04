民进党党首新年表决心 称将为众院选举展现特色

民进党党首莲舫参拜伊势神宫 1月4日上午，日本民进党党首莲舫前往三重县伊势市的伊势神宫内宫参拜。（共同社）

【共同社1月4日电】日本民进党党首莲舫4日在三重县伊势市举行的新年记者会上表达了为迎接下届众院选举，“愿将民进党与安倍政府的区别作为民进党的特色展现出来”这一决心。该党干事长野田佳彦在新年工作启动仪式上称“今年很有可能会解散众院举行大选，将维持并充实迎战状态”，透露了加紧为选举展开准备的想法。

此外还强调了准备在本月召集的例行国会上对安倍政府摆出严厉姿态。共产、社民两党也在东京举行了今年首次会议。

民进、共产、社民三党加上自由党共四个在野党预计最快将在本月内启动围绕下届众院选举候选人协调和构建共通政策等问题的工作磋商。

共产党委员长志位和夫主张称：“若能展开切实有效的选举合作，让政府下台是可能的。”社民党党首吉田忠智称：“（我党）将起到在野党合作的基石作用。”吉田透露，围绕四个在野党间的候选人协调工作，正在寻求在295个小选区中的23个选区统一推举社民党候选人。关于具体选区则并未谈及。上述言论是在党总部回答媒体提问时作出的。

四个在野党中，共产党去年年底提出将15个选区定位为“必胜区”让该党的候选人成为统一候选人等，各方拉锯正趋于活跃。（完）