专访：美专家谈特朗普政府亚洲外交 对华政策是关键

美专家谈特朗普政府亚洲外交 对华政策是关键 图为美国哥伦比亚大学名誉教授杰拉尔德･柯蒂斯接受共同社专访，他表示不应认为“日美关系强而稳固因此日本是安全的”。（共同社）

【共同社纽约1月4日电】美国特朗普新政府即将于20日上台。以欧美为中心的全球秩序将发生变化，可能演变为可形容为“多极”或“无极”的世界。特朗普政府的诞生将给日本和亚洲带来什么影响？共同社就此专访了美国哥伦比亚大学名誉教授杰拉尔德･柯蒂斯。

问：今后的日美关系将何去何从？

答：狭义上的双边关系方面，虽然特朗普说要求日本负担更多美军驻留经费，但我认为不会发展成严峻问题。国防部以及被提名为下任国防部长的马蒂斯也很清楚地知道驻日美军基地对美国而言有多重要。或许也存在增加防卫费的压力，但日本在二战后一直在利用这种压力（用于扩大防卫预算）。最终也许会控制在允许范围内。问题在于美国的亚洲外交，尤其是对华外交会如何，日本会受到何种影响。

问：可否请您具体谈谈？

答：日本事到如今已不应该再认为，日美关系强而稳固因此日本是安全的。美国可能会朝着不顾及日本的方向行动。不能低估特朗普会选择采取与过去不同方式的决心。特朗普正准备改变游戏规则。有必要为此提前做好准备。

日本希望的是美国成为对中国的强有力威慑力。不过，若特朗普采取可能与中国引发战争的类似政策，日本会与之步调一致吗？我觉得日本首相安倍晋三身边人士在期待特朗普以强硬姿态应对朝鲜。但若朝鲜被逼急之后加大通过核武器的威胁力度，或是实际使用核武器的话，该如何应对？日本是否会甘愿冒着被朝鲜攻击的危险也要支持特朗普政府的强硬政策呢？

在看待日美关系时，应从美国的对华、对俄、对亚、对朝等政策来广泛看待，应思考这些对日本国家利益会造成何种影响，以及日本要如何行动。

问：特朗普会破坏全球秩序吗？

答：若特朗普向盟国或其他国家抛出要求，以“按我说的去做！要不然就不管你了”的方向采取行动的话，就意味着给以往的全球秩序划上一个句号。若不依靠美国，日本也好、韩国、中国、东南亚各国也好，都只能靠自己力争实现相互间关系的改善。但（日美、美韩等同盟的分量将难以显现，）各国的想法不同，因此将陷入极其危险的境地。

问：特朗普的做法危险吗？

答：特朗普为让中国在朝鲜问题等上更加配合而选择类似放弃“一个中国”政策这样的方向的话，算盘就打错了。因为对中国而言，主权问题是与其妥协，甚至可以不惜选择战争的无法让步的问题。特朗普只是将外交视为交易游戏。而国际政治上并非所有东西都能用来交易。给人的印象是他没有完全理解台湾并不是一个单纯的交易筹码。

另一方面，中国也喜欢交易。或许（在其他问题上）会将特朗普作为交易对象给予肯定。虽然发生类似“尼克松冲击”的美中关系突然变得紧密导致日本遭排挤的情况可能性并不大，但也不是完全不可能之事。（完）