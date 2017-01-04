前瞻：美中关系暗潮汹涌 太平洋上相互角力

【共同社1月4日电】对中国持批评态度的美国候任总统特朗普20日即将宣誓就职，美中关系届时将迎来新的局面。中国在国家主席习近平的领导下欲在特朗普的任期内将其影响力投射到西太平洋的广阔海域，特朗普也有意通过增强海军军力等举措打造“强大美国”。美中同时迎来注重“力量”的政府，这恐将导致两国在各个领域产生摩擦，并加剧紧张。

▽相互角力

“特朗普追求以力量促和平”。为特朗普提供外交政策建议的两位专家在总统选举投票日前一天的去年11月7日共同发表的论文就特朗普的外交方针做了上述表述。

这篇被外交官员称为“特朗普团队高层在发表时曾给予背书”的论文为外界了解特朗普外交提供了线索。论文强调为应对中国在南海建造军事基地，特朗普政府将通过大幅增强海军军力等“维持亚洲的秩序”。

中国的目标则是到2020年将太平洋上从小笠原诸岛到关岛、塞班岛的“第二岛链”的西侧置于其影响之下。在此情况下，太平洋上的美中竞争必将愈演愈烈。

▽原则底线

特朗普打破外交惯例罕见地与台湾领导人蔡英文通电话，并称美国不会受“一个中国”原则的束缚。此后台湾问题骤然升温，成为了美中当前的焦点问题。

特朗普的亲信中还有人主张推翻承认“一个中国”原则的美中《三个联合公报》。在中国视为“核心利益”的台湾问题上，如果处理不当，包括偶发的军事冲突在内，美中关系恐将陷入极其严重的紧张状态中。

在经贸方面，特朗普也宣称要对中国产品征收高额关税，并将中国列为汇率操纵国，对华施压态度鲜明。

美中邦交正常化的推动者美国外交界的元老级人物、前国务卿基辛格曾在去年12月的一场辩论会上指出“应该注意到如果美中对抗，整个世界都将分裂”，以此劝诫特朗普不要采取激进路线。（完）