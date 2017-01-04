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2017年01月04日 19時05分

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新国立竞技场部分观众席有望采用木制座椅

2017年01月04日

　　【共同社1月4日电】共同社近日从相关人士处获悉，关于2020年东京奥运会和残奥会主会场“新国立竞技场”（位于东京都新宿区）的部分观众席采用国产木制座椅的构想，自民党将正式展开讨论。目前出现的方案是在6.8万席中，2层观众席中的一部分共7800席采用木制座椅，设置和维护管理的费用通过捐款筹措。

　　室外体育场的观众席若采用数千个木制座椅将极为罕见。作为“赛事象征”的该竞技场观众席若能采用各地木材，有望在全国掀起奥运热潮并给林业带来活力。不过，由于此举可能导致费用上升，政府内部的谨慎意见也很强烈。能否切实筹措到足够资金成为课题，有待今后验证。

　　山形、栃木、山梨等各县希望新国立竞技场能使用当地木材。自民党此前也曾要求政府设置木制座椅，但因其单价达到现行计划中的塑料座椅的两三倍，且所有观众席若都采用木制，维护管理费在完工后的50年间将高达数百亿日元，这一点成为了瓶颈。但据相关人士透露，如果仅限不易受到阳光直射和风雨侵蚀的2层部分观众席则费用可得到控制，若按耐用年数七年计算，只需在现行计划中增加4亿日元（约合人民币2360万元）到5亿日元的建设费和7亿日元维护管理费就可以实施。

　　由于该竞技场的总工程费已确定为1490亿日元，考虑的是通过捐款另行筹措所需资金。有人提出了每个座椅募集10万日元左右的捐款，并在座椅背面刻上捐赠者名字的方案。（完）

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