话题：日本体育界引进人工智能等先进技术

【共同社1月4日电】日本体育界正在接连引进利用最新型相机进行自动拍摄及利用人工智能（AI）进行比赛分析等先进技术。此类技术有着降低影像制作费用，及提高培训选手的效率等作用。若能增加市民轻松接触各种体育的机会，将有助于增进相关市场的活力。

索尼公司2011年收购的英国Hawk-Eye公司开发出了自动拍摄体育比赛的系统。

安装在球场周围的多台相机能自动追踪选手及球的移动。若与最新的图片处理技术相结合，则能以少数工作人员完成像由很多摄影师拍摄的转播节目，能够削减人工费等成本。

国外的网球淘汰赛等比赛中已经开始使用这一系统。不仅是这些电视转播的高水平比赛，还能在网上以低廉的价格观看到此前因成本问题没能播放的联赛及大学和二流体育运动，该系统开发负责人说：“资金会流转到体育界，也能提高社会关注度。”

另一方面，富士通正在尝试推进将用互联网连接所有机器的“物联网”（IoT）技术应用到体育中。

富士通还与日本体操协会合作，开发使用AI分析通过激光传感器捕捉到的选手的立体姿势的技术。计划在2020年的东京奥运会上使用自动评分系统。还将面向篮球乙级联赛提供使选手能够检查投篮时的手腕角度等服务。

此外，还在推进创建能让观众通过平板电脑等从各种角度享受比赛视频的新时代竞技设施的构想。若能建成有魅力的设施，周围也会吸引商店和人群，将对城市建设作出贡献。（完）