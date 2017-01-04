日本企业高层新年之际纷纷呼吁通过变革应对不确定性

【共同社1月4日电】日本大部分企业4日迎来新年首个工作日。在难以预测美国候任总统特朗普政策走向的世界形势中，为了能够应对各种不确定性，各企业高层人士纷纷在新年致辞中向员工提出了变革要求。前一年爆出丑闻的企业中，社长等高层则再次表示反省并立誓重新出发。

佳能董事长御手洗富士夫强调：“今年以政治形势为中心也将成为不确定性很高的一年。”除美国总统大选外，去年还发生了英国脱欧等众多预料之外的事件，对此，西武控股社长后藤高志表示“不变则衰”，危机感大大增强。

三井住友银行行长国部毅也指出：“正在发生颠覆常识的巨大结构性变化。”UNY全家控股社长上田准二也推测“严峻的消费环境还将持续”。

4日东京股市迎来新年首个交易日，日经指数较去年年终收盘价上涨479点，形势良好。大和证券集团总部社长日比野隆司表示期待称：“可以预见2017财年企业利润将刷新历史最高纪录，股市前景看好。”

也有经营者将今年的决心与目标总结为一个汉字。ANA（全日空）控股公司社长片野坂真哉选择了“结”字，表示单靠一个人难以与严峻的竞争相抗衡。富士通社长田中达也为证明改革中拿出成果以及所做的工作没有错而选择了“信”字。

因女性新员工过劳自杀事件而已宣布将辞职的广告公司电通社长石井直向员工呼吁：“一系列的改革仅依靠管理层的力量是无法成功的，各位员工的努力与行动最为重要。”引发JR博多站前道路施工中出现塌陷事故的大成建设社长村田誉之表示：“动摇了大家的信赖，必须进行诚挚的反省。”（完）