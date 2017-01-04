东京都知事小池拟推举三四十名政治塾成员竞选都议员 1月4日，东京都知事小池百合子在政府大楼接受媒体采访。（共同社）

【共同社1月4日电】4日从相关人士处获悉，东京都知事小池百合子力争从自己设立的政治塾中推举30至40名候选人参加夏季都议会选举。小池欲正式启动候选人的筛选工作，最快于本月内公布第一批候选人。她将与对选举合作持积极态度的公明党和民进党等携手，力图在都议会形成拥有过半数席位的势力。

小池4日在都政府大楼接受媒体采访时表示：“推进东京大改革需要伙伴，必须避免自相残杀。没有什么时间了，所以将会一边确认对改革的真实志向，一边切实推进（候选人的筛选）。”

据相关人士透露，小池设立的政治塾“希望之塾”7日将进行笔试，再通过之后的面谈等以选定候选人。由支持小池的都议员设立的政治团体“都民第一之会”予以公认的可能性较大，但设立地区政党也在考虑范围之内。

小池身边人士表示：“想要推举30至40人。不过，要看有能力的候选人是否足够，推举人数会有所变化。”

都议会定员为127人，作为最大党团的都议会自民党除宣布退出的3人外有57人，公明党23人，民进党系2个党团共18人，共产党17人。都议会选举共分为42个选区，将推进与公明和民进等其他政党的协调，力争夺取由都议会自民党所占据的议席。

围绕都议会，公明党于去年12月宣布将重新考虑与自民党的合作。有3人宣布退出自民党并设立新党团，对于在都议会选举中与小池合作表现出积极态度。（完）