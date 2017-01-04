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2017年01月04日 23時38分

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详讯：安倍举行新年记者会 拟20日召集例行国会

2017年01月04日

安倍举行新年记者会

安倍举行新年记者会

1月4日下午，日本首相安倍晋三在三重县伊势市参拜伊势神宫后，举行了新年记者会。（共同社）

　　【共同社1月4日电】日本首相安倍晋三4日在三重县伊势市举行新年记者会，就天皇退位问题寻求在野党的合作，希望在完善相关法律方面执政党与在野党能达成一致意见。安倍表示“绝不能将其作为政治斗争的材料，应该在安静的环境中深化讨论。”并透露有意在本月20日召集例行国会。安倍否定近期解散众院举行大选称：“完全没有考虑过。”强调将抓紧时间使2017年度政府预算获得通过。

　　有关天皇退位的专家会议预计最快在本月23日公布整理好的论点。政府将在此基础上，经过政党间讨论，确定完善法律的大方向。为通过事先协调的方式顺利推进法案审议，安倍在记者会上指出：“这是极其严肃的课题。政治家必须发挥良知。”其背景是政府主张探讨仅限当今一代天皇退位的特别法，但与此相对，民进党主张通过修改《皇室典范》实现退位制度永久化，协调工作可能遇阻。

　　虽然安倍否定了近期解散众院的说法，但提及了2005年小泉政府的“邮政解散”等，也提及今年是鸡年，鸡年解散情况较多。

　　安倍将本次例行国会定位为“开创未来的国会”。今年正值宪法实施70周年之际，经济及安全保障环境正发生巨大变化，他表示：“瞄准下一个70年，面向未来，现在正是推进新的国家建设的时刻。”其中显露出修改宪法的欲望。

　　有关其重视的政策，安倍强调：“今年仍然将把经济放在首位。为摆脱通缩，将继续贯彻货币政策、财政政策与经济增长战略的三支箭。”此外安倍还表示，今年是鸡年，“今年也要像鸟的眼睛一样，积极开展俯瞰世界地图的外交。”

　　在记者会前，安倍参拜了位于伊势市的伊势神宫。经济产业相世耕弘成等阁僚也陪同前往，依次参拜了外宫和内宫。（完）

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