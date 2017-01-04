日本政府内对开发伊朗油田存在谨慎意见

【共同社1月4日电】关于日本国际石油开发帝石公司（INPEX）力争获得权益的伊朗巨型油田“阿扎德甘油田”的开发，因美国候任总统特朗普方面对与美国长久处于对立状态的伊朗继续保持强硬态度，日本政府内谨慎意见也较为强烈。

为实现石油、天然气等能源的稳定供应，日本政府准备积极支持获得海外开发权益。由于全球性资源价格的下跌，日本依赖进口的石油和天然气的开发陷入停滞。日本政府对因资源不足引发的价格上涨与供应量下降保持警惕，除获得权益外，还考虑收购海外能源企业，推进供应渠道的多样化。

日本已于去年2月与伊朗签署促进互相投资的投资协定，正在加紧强化两国双边关系。若INPEX取得阿扎德甘油田开发权益，因有助于石油的稳定供应，经济产业省官员称“对此表示关注”。

但受美国经济制裁影响，日本企业曾退出过阿扎德甘油田的开发谈判，上述经产省官员同时称“即使在能源国家之中伊朗也属于投资风险很高的国家”。特朗普甚至暗示要重新考虑伊朗核协议，态度依然强硬，日本政府或难以积极支持INPEX的重新参加。

INPEX方面表示：“目前处于信息收集阶段，是否参加将在今后进行探讨。”（完）