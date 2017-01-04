日本议员呼吁恢复被冤为间谍的在日韩国人的永住资格

【共同社1月4日电】日本跨党派的日韩议员联盟（前财务相额贺福志郎担任会长）就上世纪七八十年代，因被韩国政府怀疑是“朝鲜间谍”而被监禁，后被判明是冤罪的在日韩国人，已开始讨论再次给予其“日本永住资格”的救济措施。力争在于本月20日召集的例行国会上以议员立法形式提出。议联干部4日透露了这一消息。

很多被确定无罪的韩国人希望在日本永住，但因在监禁期间丧失了日本永住资格，议联认为有必要修改相关法律。预计将把其纳入基于入境管理特例法的“特别永住者”。

在曾处于军政府统治下的韩国，留学生等在日韩国人被揭发是间谍的事件多达100起以上。多数原被告诉说自己冤枉，重审中至少有27人被确定无罪。

当时在日本，若在日外国人在国外停留一年以上，则不允许其作为永住者再次入国。据日本的民间团体等的介绍，作为政治犯在韩国的监禁时间为2到14年，故其丧失了永住者的地位。也被排除在1991年实施的入管特例法中规定的“特别永住者”对象之外。

议联考虑到此事，力争通过相关法律，给予其在留资格之中地位较为稳定的“特别永住者”资格。

政府一贯认为需要修改完善有关给予永住权的法律，主张推进立法化的公明党众议员远山清彦呼吁：“在日韩国人也是日本居民。出于人道主义立场需要恢复其地位。”（完）