Close

共同网

2017年01月04日 23時38分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

日本议员呼吁恢复被冤为间谍的在日韩国人的永住资格

2017年01月04日

　　【共同社1月4日电】日本跨党派的日韩议员联盟（前财务相额贺福志郎担任会长）就上世纪七八十年代，因被韩国政府怀疑是“朝鲜间谍”而被监禁，后被判明是冤罪的在日韩国人，已开始讨论再次给予其“日本永住资格”的救济措施。力争在于本月20日召集的例行国会上以议员立法形式提出。议联干部4日透露了这一消息。

　　很多被确定无罪的韩国人希望在日本永住，但因在监禁期间丧失了日本永住资格，议联认为有必要修改相关法律。预计将把其纳入基于入境管理特例法的“特别永住者”。

　　在曾处于军政府统治下的韩国，留学生等在日韩国人被揭发是间谍的事件多达100起以上。多数原被告诉说自己冤枉，重审中至少有27人被确定无罪。

　　当时在日本，若在日外国人在国外停留一年以上，则不允许其作为永住者再次入国。据日本的民间团体等的介绍，作为政治犯在韩国的监禁时间为2到14年，故其丧失了永住者的地位。也被排除在1991年实施的入管特例法中规定的“特别永住者”对象之外。

　　议联考虑到此事，力争通过相关法律，给予其在留资格之中地位较为稳定的“特别永住者”资格。

　　政府一贯认为需要修改完善有关给予永住权的法律，主张推进立法化的公明党众议员远山清彦呼吁：“在日韩国人也是日本居民。出于人道主义立场需要恢复其地位。”（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
新品上市
独家频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2016年12月28日详讯：茨城县北部发生里氏6.3级地震
  2. 2016年12月30日聚焦：特朗普不明朗的亚洲战略或影响日美关系
  3. 2016年12月31日快讯：日本拟于明年2月举行日中韩三国首脑会谈
  4. 2016年12月31日分析：日方急于举行日中韩峰会为促成安倍第三次访华
  5. 2016年12月29日热点：日本防相参拜靖国神社 或已考虑到中方主张

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网